Впервые в Беларуси джазовые мелодии дополняют не певцы, а танцоры

11 Апреля 2018 18:08

Экспериментальный проект белорусского джазмена и грузинского хореографа в Минске представляют профессиональные музыканты и артисты балета. Как результат - интересное сочетание разных видов искусства. Действие, которое рождается на глазах зрителей, увидела и Лариса Гулякевич.

Гиви Кбилашвили - молодой креативный хореограф, родом из Тбилиси. В свои 23 объездил с гастролями полмира. Работал в Большом театре Грузии, в китайском Синдиане, был солистом танца в таких коллективах, как "Сухашвили" и " Метехи". В Минск приехал полтора года назад, создал свой театр движения и работает над новыми экспериментальными проектами, где совмещает европейский танец с грузинским колоритом.

Джаз через танец! Такую художественную импровизацию представят профессиональные музыканты и артисты балета. На классические и джазовые произведения сделаны авторские аранжировки. Результат - интересное сочетание разных видов искусства, и это действие рождается на ваших глазах.

Новый проект дает старт новым именам. Импровизация как в музыке и художественных жанрах, так и в самовыражении одаренной молодежи.