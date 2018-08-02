Впервые на детском "Евровидении" выступят Казахстан и Уэльс

После дедлайна на международный песенный форум вернулась Украина. Ранее Киев отказывался от участия из-за финансовых трудностей. Но на днях в Европейский Вещательный Союз поступила заявка от наших южных соседей. Таким образом, в конкурсе примет участие 20 стран из 18 возможных. Не обойдется и без дебютантов. Впервые на международном песенном форуме выступят Казахстан и Уэльс. Детское "Евровидение" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса выступает Белтелерадиокомпания.