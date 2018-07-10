Вокальное состязание юных талантов, театральные встречи и премьеры арт-проектов в Витебске

Фестивальный Витебск сегодня удивляет гильдия текстильщиков России с арт-проектом "Кокон". Выставка знакомит зрителей с различными техниками. И еще одна коллекция уникальных архивных кадров из истории страны представляет фотовыставку Белорусское телеграфное агентство к своему 100-летию.

Ирина Акулович, гендиректор информагентства "БелТА": "В Витебск мы привезли в том числе и фотографии участников "Славянского базара". Нам показалось, что это будет частью праздника. "БелТА" всегда является праздником, частью жизни. И эта традиция будет продолжена".

Тем временем идут последние приготовления к детскому музыкальному конкурсу. Вокальное состязание начнется через два часа на сцене концертного зала "Витебск". Участвуют юные артисты из 20-ти стран - впервые представлены Канада и Великобритания. От Беларуси на сцену выйдет Артем Скороль под номером 19.

Константин Москович, председатель жюри международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018": "Мы постараемся быть максимально объективными, честными, но все-таки понимать, что перед нами дети, талантливые дети".

А "Театральные встречи" фестиваля сегодня откроет спектакль "Анна Каренина" Московского современного художественного театра. В 22 часа в Летнем амфитеатре - сольный концерт народного артиста России Николая Баскова.