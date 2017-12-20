Во Дворце Республики прошла генеральная сдача самой ожидаемой постановки года

20 Декабря 2017 19:05

Сегодня во Дворце Республики в Минске прошла генеральная сдача самой ожидаемой постановки года. Сцена-трансформер, летающие артисты и Главная елка высотой в 7 метров: заключительный предпоказ прошел в присутствии зрителей. Они стали первыми, кто вынес вердикт. Мюзикл без возрастных ограничений сделан для театра по сказке Геннадия Давыдько. В масштабном новогоднем представлении задействованы артисты Национального академического драмтеатра, несколько хореографических трупп, акробаты, воздушные гимнасты - всего около сотни исполнителей.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драмтеатра имени Максима Горького, режиссер-постановщик Главной елки страны:

"У режиссера в таком проекте не только большая креативная роль создателя, сколько еще и организатора огромного коллектива. Ведь на сцене порядка 40 человек. Над спектаклем, над зрелищем трудились еще около 100 человек, может быть и больше. И все это нужно организовать, направить, соединить".

Специально для шоу сшиты костюмы всем участникам постановки. Так, Дед Мороз в этом году выйдет в новом зимнем наряде с элементами национальной росписи. Первый официальный показ для зрителей - 22 декабря. Представление во Дворце Республики будет идти вплоть до православного Рождества.