Внуки и правнуки Я. Коласа собирают уникальную информацию о знаменитом предке по всему миру

62 года без песняра белорусского народа. Якуб Колас ушел из жизни в 13 часов 20 минут понедельника.

Сегодня в это же время и в том же месте в последнем доме народного поэта и заслуженного деятеля науки БССР открылась временная экспозиция, посвященная последним годам жизни. Здесь личные письма и зарисовки. Несмотря на плохое самочувствие, в 55-м классик современной белорусской литературы часто отдыхал на Нарочи, спешил написать "Сказки жизни" и вдохновлялся общением с музой Александрой Кетлер. Память о Константине Михайловиче хранят потомки.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа: "Когда я родилась, то он назвал меня, я была первая девочка, внучка, назвал Марией в честь своей любимой жены - Марии Дмитриевны. Помню, что он был такой всегда или улыбчивый, или задумчивый, но никогда не мешали ему работать. Но поскольку он был и детским писателем, много работал в школе, поэтому детей и внуков он, безусловно, любил".

Михаил Мицкевич, сын Якуба Коласа: "Он был достаточно молчаливым. Много работал в последние годы. Любил, конечно, природу и меня приучил к природе, к лесе. Это было. И я с ним в его предпоследнюю поездку ездил в Болочанку. В шляпу собирал белые грибы, грибов было мало. Он еще затем один раз туда поехал и уже больше не смог".

Внуки и правнуки Коласа пишут статьи и собирают уникальную информацию о знаменитом предке по всему миру. Памятные доски в честь гения - в Неаполе, Ташкенте и Вильнюсе. В скором времени бюст Коласа установят и в Китае. В память о нем провели экскурсию по любимым для поэта местам Минска. Поклонники творчества прочли стихи Коласа и возложили цветы к могиле песняра.