Вновь на Днепре Александрия собирает друзей

День Независимости, конечно, главная тема нашей программы, но начнем мы по законам информационного жанра с самых актуальных новостей. Накануне вечером белорусы оказались перед действительно сложным выбором: окунуться в атмосферу такого родного национального Купалья или сопереживать братьям-россиянам в исторической битве за полуфинал чемпионата мира по футболу.

Мне кажется, эти два события можно объединить под одним общим слоганом: "Вера в чудо". Кстати, в Сочи, судя по всему, без Хоттабыча не обошлось, но одной штанги российской сборной оказалось недостаточно.

Не помогло и новое секретное оружие, пришедшее на смену пресловутой руке Кремля. Помните, как после полуфинала с испанцами все дружно заговорили о ноге Кремля?

Но об этом чуть позже, а сейчас все-таки - о волшебном празднике. Центром которого традиционно каждый год становится небольшой агрогородок в Могилевской области.

"Александрия собирает друзей" - для нас это давно знакомый слоган. Слоган, наполненный абсолютным позитивом. Скажу честно, как не единожды участник, это одна из самых любимых командировок для журналистов. Представьте, теплым летним вечером на берегу Днепра, да еще в компании настоящих друзей: не работа - удовольствие!

И слово "гости" здесь не совсем уместно, ведь все это наши соседи, ближайшие партнеры и друзья. Россия, Украина, Эстония, Литва, Латвия, Польша. Хорошая возможность лучше познакомиться с культурным наследием ближайших стран. По традиции на Купалье в Александрию приехал и ее знаменитый земляк Президент Александр Лукашенко.

Да, время течет, а меткое выражение, что Днепр объединяет три братских народа - все актуальнее. От того и мультикультурное Купалье становится еще более ценным. Кстати, каждый год белорусская традиция обрастает новыми, часто актуальными образами. Например, на этот раз площадку праздника использовали для презентации II Европейских игр.

Ничего удивительного, ведь на логотипе этого спортивного форума как раз красуется папарать-кветка. Да и лозунг "Иди за мечтой" - чем не отсылка к поискам мифического счастья в купальскую ночь. Хотя кто знает, где в это волшебное время может быть грань реальности.

Наш обозреватель Илона Красутская уже много лет не нарушает традицию и в эти дни отправляется в Александрию на стык Могилевской и Витебской областей. Кстати, уверяет: после жизни в шумном мегаполисе - это отличная возможность не только отдохнуть душой, но и набраться сил.

В эти дни в Александрии слышна не только белорусская и русская речь. Здесь говорят на польском, украинском, английском. Абсолютное единение народов, и, кажется, даже не нужен перевод. Вот и наша съемочная группа вроде бы на работе, а вроде бы и нет. Многие 8 лет подряд приезжают в Александрию именно за этим состоянием: отдохнуть душой, набраться сил и вдохновиться. Да, в этом году для белорусов суббота получилась рабочей, но самые дальновидные гости берут отпуска и приезжают на несколько дней. Впрочем, если вы еще ни разу не были в Александрии, у нас есть множество аргументов, чтобы провести ближайший уикенд в этих местах.

250 км от столицы. Восток страны. Агрогородок Александрия. Могилевская область. Красота в простоте - именно так можно охарактеризовать здешние места. Особенно это чувствуется после ритма шумного мегаполиса. Сюда едут за тишиной, умиротворением и чудесами. Многие туристические порталы составляют подробные гайды: как добраться, где остановиться и что посмотреть. В Александрии численностью около 600 человек скучать вряд ли придется. Любителям пеших прогулок нужно непременно отправиться на берег Днепра, а потом - на другой, в Витебскую область.

Уже много лет подряд маленький городок принимает большой праздник - собирает своих друзей на Купалье. А их в этом году более 120 тысяч. И для всех найдется место. Учитывая, что это стык областей, остановиться на ночлег можно и в гостинице в самом агрогородке, и в соседних Копыси, Шклове, Орше, Могилеве. Рядом железная дорога, а накануне праздника добавили 2 десятка дополнительных поездов. А если приехать на машине и поставить палатку прямо на берегу Днепра, удастся в полной мере проникнуться духом здешних красот.

В ремесленном турне Евгения Осипова Александрия - обязательный пункт уже несколько лет. Народный мастер с 30-летним стажем родом из Березино. Рассказывает: его самобытные изделия исключительно для хороших хозяек.

Без рекордов не обходится ни одно Купалье в Александрии. Начиная от количества гостей и длины торговой экспозиции - она впервые более километра. 80 кафе и торговых точек с самыми разными вкусностями: от знаменитых могилевских колбас и домашних разносолов до выпечки. И не только национальной.

Купалье в Александрии стало национальным брендом. Это праздник возрождения самобытных традиций. Встречают его на берегу Днепра неслучайно. Издревле он был важной судоходной артерией Беларуси. Частью пути из варяг в греки. Спустя века торжество дополняет современная интерпретация.

От фестиваля к фестивалю меняется не только сама Александрия. Обновленный облик принимает и весь Шкловский район. О здешних местах действительно ходят легенды. В первую очередь они связаны со святым источником - Трофимовой криницей. Сюда едут паломники со всего мира: испить целебной воды, окунуться в купели, но прежде - загадать заветное желание. С Трофимовой криницей связана и родословная белорусского Президента. Основал криничку дедушка Александра Лукашенко Трофим.

Да, агрогородок Александрия - это еще и малая родина нашего Президента, здесь прошло его детство. Здесь же располагается школа, по совместительству музей, где учился Александр Лукашенко. Туристы на удачу стараются сесть за школьную парту Главы государства, чтобы обязательно повезло в карьере. На Купалье с экскурсией сюда приехали и дипломаты.

Каждый год в эти дни в Александрию приезжает и ее знаменитый земляк Александр Лукашенко. Журналисты всегда подмечали: малая родина для Президента - место силы. Где, как не на родной земле, после многочисленных совещаний, поездок, переговоров набраться энергии. Впрочем, даже непогода неспособна подмочить репутацию праздника. Организаторы продумали все до мелочей, учитывая прогноз погоды: раздавали дождевики, позаботились о комфорте зрителей - укрывали пленкой сиденья. Желающие могли спрятаться от дождя под навесами на всей территории и увидеть все, даже не покупая билет, наблюдать за трансляцией на больших экранах. Президент в этот вечер много откровенничал со сцены, обращаясь к своим землякам.

В том, сколько же много у Александрии друзей, убеждаешься во время гала-концерта. Только на сцене - полторы тысячи артистов. Это известные имена и те, чья звезда зажглась совсем недавно. В программе выступление хора "Мост поколений" появилось буквально за 2 недели. Все это время коллектив из Орши репетировал, не переставая. Ведь пригласил их выступить на празднике сам Президент. Знакомство получилось случайным. Коллектив приехал с экскурсией на родину Главы белорусского государства, и у одной из главных достопримечательностей - Трофимовой кринички - и состоялась знаменательная встреча.

Кстати, памятным видео с той самой судьбоносной для творчества встречи коллектив поделился с нашей съемочной группой. Теперь их гастроли расписаны на месяц вперед.

В Александрии хору соорудили самую большую гримерную, все-таки в коллективе 30 участников. Самому старшему - 87, младшей - всего 7.

На сцену в Александрии они выйдут дважды: как про хедлайнеров о них расскажут все СМИ, а после новая волна популярности и впечатления от своего первого выступления на такой большой сцене.

Настоящим сюрпризом вечера для всех, в том числе Главы государства, стало выступление этого квартета. Младший сын Президента Николай сыграл на фортепиано "Вяртанне да спадчыны" композитора Валерия Иванова. Аккомпанировали ему его преподаватель, а также цимбалистка Вера Шетько и баянист Александр Шувалов.





Да, без высококлассного инструмента не добиться такого звучания, равно как и не выиграть международные конкурсы. Это подтверждает и личная история баяниста Александра Шувалова. Именно таких талантливых и одаренных в нашей стране поддерживают через фонд Президента. А баянисту Александру Шувалову и вовсе Александр Лукашенко подарил свой собственный инструмент.

Дело было в 2002 году. Президент, посещая академию музыки, замечает перспективного парня.

Узнав, что лауреат международных конкурсов не имеет собственного инструмента, Александр Лукашенко решает передать ему свой баян. "Крутому Президенту от Игоря Крутого". Инструмент с такой надписью известный композитор когда-то подарил белорусскому лидеру. Но вот уже 15 лет элитная гармоника в руках виртуоза Шувалова. Вместе объездили полмира.

Эту историю новому поколению талантливой и одаренной молодежи Глава государства рассказывал совсем недавно на одной из встреч.





А сейчас, что называется, все совпало… Спустя годы особенно заметно: та путевка в жизнь дала свои плоды. Прошло 16 лет, и этот же баян звучит на сцене в Александрии, на малой родине Главы государства. Здесь же и преемственность поколений, цепочка - ученик-преподаватель, и вовремя замеченный талант, и такая необходимая поддержка и вера. Момент действительно трогательный. Его запечатлели и камеры телетрансляции.

Второй день праздника посвятили Украине. "Сорочинская ярмарка" и выступление конного театра. Александрия стала промежуточным пунктом в гастрольном туре украинских звезд и народных умельцев. Дальше в их графике - "Славянский базар в Витебске".

Неслучайно в нашей стране Купалье следует за главным государственным праздником - Днем Независимости. Создавая новую историю (мосты дружбы, творчества и целых поколений), белорусы не забывают о своих истоках. И в этом видится залог нашего единства. О том, что мы вместе и мы едины, свидетельствуют и поздравления от лидеров множества стран по случаю главного государственного праздника. Этот важный день, по сути, со всем миром празднуем во имя мира. К нам едут за спокойствием, настоящим праздником... Сначала в Минск на парад, потом в Александрию на Купалье и, конечно, следом в "Славянский Витебск".

Купальский костер, спуск венков на воду, гадания на суженого. Обряды, без которых невозможно исполнение купальского чуда. И даже если цветок папоротника не найден, значит - счастье ждет в следующем году. Хороший повод встретиться на празднике еще раз.