Культура
22 Января 2018 15:05
Владимира Шаинского проводили в последний путь аплодисментами
В Московском доме композиторов завершилась гражданская панихида. Проститься пришли родные, коллеги, товарищи по музыкальному сообществу и поклонники.
Шаинский скончался 25 декабря в Сан-Диего на 93-ом году жизни после долгой болезни. Родственники решили похоронить его в Москве на Троекуровском кладбище - таково было предсмертное желание композитора. Владимир Шаинский написал более 400 песен, среди них - множество для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
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