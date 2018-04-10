Владимир Цеслер представил персональную выставку в минской "Галерее ДК"

11 Апреля 2018 09:06

Он изобразил Беларусь драником, изменил рисунок протектора шин под белорусский орнамент, а Раубичи окрасил в цвет джинсов. Знаменитый на весь мир художник и дизайнер Владимир Цеслер впервые за долгое время представил персональную выставку. Площадкой стала минская "Галерея ДК". С провокатором от искусства встретилась Нина Можейко.

Цеслер с большой буквы Ц. Эта буква одна из самых сложных для изображения. Одна из его ипостасей - работа со шрифтом. Дизайнерская, филигранная. Каждый объект для художника с двойным, а то и тройным дном. Он видит сквозь, улавливает суть. Вот уже классический Давид превращается в Рональда МакДональда. Почти эпиграмма от Цеслера на тему двойных стандартов. А вот пачка биткоинов - из воздуха.

Его творчество неразрывно связано с упоминанием брендов. Он ловко жонглирует понятиями и формулировками. Но коммерческий успех для него форма самовыражения. Ведь искусство плакатное, а это значит, рассчитано на социальную реакцию.

"Забракованная" вилка, колбасный желудок и сердце - волынка. Хотя скорее, белорусская дуда. Музыка по венам - это тоже про Цеслера. Брутальный рокер. Не зря центральный экспонат - мотоцикл, расписанный под гжель.

Приехал в Минск из Слуцка после армии, пять раз штурмовал теперешнюю Академию искусств. Отрастил длинные волосы и стал неформалом. В 70-х Цеслер оказался в компании певца прогрессивного рока Чеслава Немена. А сегодня лучшим другом называет изобретателя "Машины времени" Андрея Макаревича.

Владимир Цеслер, художник, дизайнер: "Я не очень активный юзер, но я думаю, что вот это все, что во мне есть, это в свое время пришло с музыкой, с которой я до сих пор живу. Это тяжелый рок, немножко металла. Я ни к чему не призываю, я констатирую то, что я вижу, все, что я чувствую. И, наверное, от этого и язык такой понятный. И сознательно иду на такое решение, что в принципе хочется сделать так, что каждый человек может это сделать".

В Доме масонов (нынешнем Музее истории театральной и музыкальной культуры) жил 3 года. "Галерея ДК" по соседству. Кстати, именно Цеслер стал первым дизайнером, чей экспонат показали публике в день открытия выставочной площадки 4 года назад. Он же разработал и логотип.

Екатерина Давыдова, директор "Галереи ДК": "Бытует такое мнение, что логотипы, которые разрабатывает Владимир Яковлевич, обречены на успех. Ну вот 4 года прошло. Очень скептически Цеслер отнесся к появлению новой галереи, т. к. они все открываются, закрываются тут же. А мы уже 4 года на плаву и сделали персональную выставку".

В портфолио дизайнера и логотип Белтелерадиокомпании - знаменитая аббревиатура БТ, ставшая нарицательной. Крупные компании, торговые центры, фестивали и конкурсы становятся известными с его легкой руки. Постеры и арт-объекты находятся в музее на улице Риволи в Париже. Это тот самый, который именуется Лувром. Но речь не о нем, а о музее рекламы в Париже. А еще в Русском и Пушкинском. Легкость восприятия и неприхотливость воплощения. Все гениальное по-цеслеровски просто.