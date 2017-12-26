Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни

26 Декабря 2017 16:30

Сообщение о смерти композитора появилось на сайте телеканала "Культура". О кончине артиста сообщили его близкие.

Народный артист России Владимир Шаинский известен прежде всего как автор детских песен и музыки к мультфильмам. Среди его работ - "Антошка", "Белые кораблики", "Кузнечик", "Песенка мамонтенка", "Чунга-Чанга", "Улыбка", "Песенка крокодила Гены".

Также он был композитором киноленты "Удивительные приключения Дениса Кораблева", снятой на "Беларусьфильме" в 1979 году.