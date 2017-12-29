Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

29 Декабря 2017 12:11

Минкульт России сообщает, что по предварительной договоренности со вдовой композитора Светланой Шаинской, похороны пройдут после 12 января. Напомним, народный артист России и лауреат Госпремии СССР Владимир Шаинский, который написал много музыки к мультфильмам и детскому кино, скончался 25 декабря на 93-ем году жизни после продолжительной болезни.