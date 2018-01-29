"Витовт" покорил литовского зрителя

29 Января 2018 21:31

Вчера вечером Большой театр Беларуси с успехом презентовал визитную карточку нашего национального балета в Вильнюсе на "Сименс- Арене". На этой площадке уже собирали зал мировые звезды: "Металлика", "Дэпеш Мод", "Дип Перпл", "Линкин Парк" и другие. Чаще там проводят спортивные состязания. Подошла площадка и для академического искусства. О премьере "Витовта" в сердце Литвы - сюжет Ольги Медведь.

На самой масштабной площадке Литвы белорусский балет вызвал настоящий фурор. Нестандартную локацию для гастролей академического танцевального искусства выбрали по двум критериям: только в "Сименс-Арене" площади позволяют поместить сцену, размером приближенную к Большому театру, и здесь наибольшее количество мест для любителей балета. Кстати, максимальная цена билетов на хореографическую легенду из Беларуси достигала шестидесяти евро.

Именно их разобрали в первую очередь, самыми невостребованными у литовцев оказались дешевые места. Специально под "Витовта" спортивную арену переделали под амфитеатр.

В Вильнюс балетная труппа Большого приехала за день до выступления и с колес сразу на технический прогон. Чтобы приручить новые подмостки к самому спектаклю, у артистов было всего две репетиции.

Отдельно от делегации в полсотни человек ехала техническая группа и фургон с декорациями. Художественного оформления, кстати, привезли несколько тонн, только центральный фрагмент спектакля "Витовт" - голова зубра - весит более двух центнеров. С собой в Вильнюс в специальных боксах театр привез две сотни костюмов и около четырех десятков головных уборов. Подготавливать наряды к спектаклю специалисты начали сразу после приезда. И если декорации пришлось адаптировать под гастрольную площадку, то одежда труппы осталась неизменной, как дома.

Историю о борьбе за власть двоюродных братьев - Витовта и Ягайлы - раскупили полторы тысячи зрителей. Гастроли - дело не одного дня. Переговоры о приезде "Витовта" велись около двух лет. Ажиотаж зрителей подогрело и множество наговоров с той стороны, якобы минская культурная элита замахивается на литовскую историю, хотя события в спектакле описывают наше общее прошлое в составе ВКЛ.

Это только второй гастрольный выезд хореографической легенды про самые яркие события ВКЛ, раньше "Витовта" показывали только в Большом театре России. В Вильнюсе балет по пьесе Алексея Дударева на музыку Вячеслава Кузнецова приняли с успехом. Под бурные овации зала артисты не один раз выходили на триумфальный поклон.

На этом гастрольный марафон балетной труппы Большого не заканчивается. Буквально через неделю артисты отправятся за океан. В Мексике театр даст несколько десятков "Лебединого озера".