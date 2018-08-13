Вилейский живописец Эдуард Матюшонок представил белорусской публике полотна-реконструкции. Свою персональную выставку мастер кисти посвятил Году малой родины. В экспозиции с национальным колоритом "Радзіма. Рэканструкцыя" - родные пейзажи: местечко Глубокое, где вырос автор, исторические здания, которых больше нет на карте Беларуси. Работая с фактами, автор обращался к национальным архивам. Для Матюшонка это уже 32-ой персональный вернисаж. Здесь и ранние полотна автора, и совсем свежие произведения искусства.

Сегодня с малой родиной Эдуарда Матюшонка связывают и его ученики. В вилейской гимназии мастер обучает новое поколение белорусских живописцев, преподает будущим художникам отечественную и мировую художественную культуру.