2 Января 2018 12:06

Юбилей отмечает народный художник Беларуси. Виктору Громыко - 95. Человек яркого самобытного таланта и удивительной стойкости - фронтовик и орденоносец, он стал патриархом отечественной живописи и вошел в хрестоматию национального изобразительного искусства.

Рассказывает Наталья Бордиловская.

Поздравить старшего коллегу и учителя они идут не в мастерскую или его родной дом, а в Республиканское общежитие ветеранов войны и труда. Здесь под опекой государства народный художник Беларуси, орденоносец Виктор Громыко встречает своего 95-летие.

Почти каждый из более молодых художников прямо или опосредованно может назвать себя его учеником. Громыко - из поколения шестидесятников.

Столп сурового реализма десятилетия преподавал в Художественной академии.

Из-за проблем зрения он уже не может писать, хотя от мольберта отошел только 3-4 года назад, в 90 еще организовывал выставки! Без участия Громыко, но посвященная Мастеру в Национальном музее Беларуси открылась выставка его работ.

Полотна Громыко в его именной галерее в Орше, в частных коллекциях и галереях. Нелирический - пейзаж Громыко еще называют "пейзаж с порохом". Художник не понаслышке знает про войну

Виктор Громыко - фронтовик. Война застала его 18-летним. Тогда еще не думал об искусстве. Попал в подполье. Группа Константина Заслонова. Потом - главный редактор в газете "Народный мститель". Только через 5 лет после Победы он решил: трагически-героические образы прошлого должны попасть на полотно.

Обладатель орденов войны 1 степени и Красного Знамени, медали "За отвагу" и других военных наград Громыко 25-летним начал постигать азы живописи. Минское художественное училище. Театрально-художественный институт. Удостоен должностью в Национальной академии наук. Лауреат Спецпремии Президента Беларуси с присуждением международной премии Михаила Шолохова.

Человек войны, живой классик национального искусства Громыко сегодня работает над мемуарами. Надиктовывает книги. Одна уже вышла. Две другие - в издательстве "Художественная литература".