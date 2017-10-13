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Вернисаж-обзор деятельности архитектора Любови Нордштейн в художественной галерее Савицкого
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11 Октября 2017 15:36

Вернисаж-обзор деятельности архитектора Любови Нордштейн в художественной галерее Савицкого

И вот синтез искусства и архитектуры представляет художественная галерея Савицкого на ретроспективной выставке. Это вернисаж-обзор деятельности архитектора Любови Нордштейн. В выставке принимают участие сценографы, художники, реставраторы, дизайнеры. Они обращают внимание на социальный подход в планировании городов, улиц, домов. В проектах и макетах, картинах и зарисовках представлен синтез искусств в архитектуре, ландшафте, экологии.

Региональное проектирование остается актуальной темой, поэтому работы опытных архитекторов заслуживают особого внимания.

  

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