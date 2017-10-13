Вернисаж-обзор деятельности архитектора Любови Нордштейн в художественной галерее Савицкого

11 Октября 2017 15:36

И вот синтез искусства и архитектуры представляет художественная галерея Савицкого на ретроспективной выставке. Это вернисаж-обзор деятельности архитектора Любови Нордштейн. В выставке принимают участие сценографы, художники, реставраторы, дизайнеры. Они обращают внимание на социальный подход в планировании городов, улиц, домов. В проектах и макетах, картинах и зарисовках представлен синтез искусств в архитектуре, ландшафте, экологии.

Региональное проектирование остается актуальной темой, поэтому работы опытных архитекторов заслуживают особого внимания.