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Вернисаж к творческому дню рождения
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18 Октября 2017 15:34

Вернисаж к творческому дню рождения

Художественная галерея "Университет культуры" отмечает свое 15-летие и приглашает на вернисаж. "С творчеством по жизни" демонстрирует достижения педагогов, студентов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного искусства университета культуры. В границах арт-проекта "Учитель и ученик" представлены как известные мастера белорусского искусства, так и молодые художники.

Живопись, керамика, ткачество - доступны к просмотру в галерее до 31 октября.

  

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