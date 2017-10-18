Вернисаж к творческому дню рождения

18 Октября 2017 15:34

Художественная галерея "Университет культуры" отмечает свое 15-летие и приглашает на вернисаж. "С творчеством по жизни" демонстрирует достижения педагогов, студентов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного искусства университета культуры. В границах арт-проекта "Учитель и ученик" представлены как известные мастера белорусского искусства, так и молодые художники.

Живопись, керамика, ткачество - доступны к просмотру в галерее до 31 октября.