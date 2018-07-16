В Витебске сегодня завершается XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар"

Торжественное закрытие пройдет на сцене Летнего амфитеатра. Гала-концерт ждут и участники конкурса молодых исполнителей. Накануне прошел второй день финала. Вокалисты представили на суд жюри мировые хиты в собственном исполнении. В итоге сейчас два лидера - Амре из Казахстана и Марчела Рошки из Румынии - набрали одинаковое количество баллов -156.

154 балла у украинки Милы Нитич. Польская вокалистка Сильвия и представитель Беларуси Евгений Курчич в сумме получили по 151-му. Кому достанутся три премии и Гран-при конкурса, станет известно сегодня вечером на церемонии закрытия.

Завершилась музыкальная ночь в Летнем амфитеатре ближе к утру концертом Тимати. Рэпер впервые на "Славянском базаре", и сразу аншлаг. 6-тысячный зал подпевал артисту, зрители танцевали и под лирические композиции зажигали фонари на смартфонах.