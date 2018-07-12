В Витебске сегодня торжественно откроется Международный фестиваль "Славянский базар"

Начнем с события, без которого уже невозможно представить ни одно белорусское лето. В Витебске, который в эти дни стал эпицентром новостной и культурной жизни, в эти самые минуты звучат фанфары Международного фестиваля "Славянский базар". А это значит праздник начался! В представлении фестиваль давно уже не нуждается. Форум - визитная карточка нашей страны. В фестивальные дни сюда съезжаются таланты из разных уголков земли. И каждый несет свою самобытную культуру, наполняя фестиваль яркими красками. Это по праву музыкальный праздник, который объединяет. Это отмечают и участники фестиваля, и почетные гости. Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО, выразив благодарность Президенту страны за объединение людей со всего мира на этом вдохновляющем форуме.





Итак, церемония открытия проходит в эти минуты. Участие Главы государства в ней - незыблемая традиция. Уже скоро наш телеканал начнет трансляцию главного летнего шоу. Начало в 22:00. Но атмосферу "Славянского базара" мы сможем передать уже сейчас. Рядом с концертной площадкой работает наш корреспондент Нина Можейко.

Фестивальный корабль расправил васильковые паруса и направляется прямиком на малую родину. Именно этой теме посвятили концерт - открытие международного форума. 35 номеров программы обратят зрителя к истокам. Каждого к своим, включая артистов.

В полдень в Витебске было очень жарко. Фестивальный день начался со спецэффектов. А точнее с водопада - во время торжественной церемонии впервые протестировали водонапорные шланги в качестве сценического оборудования. Вальсы от ходулистов и марши от барабанщиц.

Повысил общий градус фейерверк на Аллее звезд. Здесь появилось имя Розы Рымбаевой. Ее лирическое сопрано запомнилось зрителям по хиту "Любовь настала". Ее любовь со "Славянским базаром" - настоящий затяжной роман. В этом году Роза Куанышевна еще и член жюри. Двойное признание и двойная ответственность.



А в Летнем амфитеатре всю ночь и весь день шли репетиции. В Витебск артисты привозят моноспектакли. Тет-а-тет с витебским зрителем выходят подготовленными.

Серьезный подход и отлаженность действий - пожалуй, главные характеристики конкурсантов взрослого конкурса исполнителей. Их путеводная звезда - песня эстрадная. А вот номер выбирали сами в компании светил земных. Так, белорусскому делегату на форуме достался номер 8 в отборочном полуфинале.

Сегодня подвели итоги Международного детского музыкального конкурса. Дети по традиции выступают первыми в конкурсных баталиях. Обладателем Гран-при стал украинец Александр Балабанов. Главный трофей - "Золотую лиру" - ему вручит лично Глава государства. А завтра гала-концерт и церемонию награждения участников можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 3". Третья кнопка готовит ежедневный фестивальный дайджест, а также показывает самые яркие концерты, поэтому остаться в стороне от "Славянского базара" невозможно.