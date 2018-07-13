В Витебске проходит отборочный полуфинал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни

В эти минуты в концертном зале "Витебск" проходит отборочный полуфинал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. За Гран-при поборются вокалисты из 21-й страны. Белорус Евгений Курчич выступил под номером восемь.

И сегодня на музыкальном форуме День Союзного государства. Открылся он церемонией возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебщины. Утром в международном пресс-центре прошла конференция с участием заместителя Государственного секретаря Союзного государства Николая Корбута, а также обладателей премий в области литературы и искусства. Напомню, эти награды Глава государства вручает раз в два года.