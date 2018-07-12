В Витебске официально открылся международный пресс-центр

Витебск в предвкушении открытия “Славянского базара”. По традиции сегодня свои двери официально открыл международный пресс-центр. В этом году мероприятия фестиваля освещают представители более 120 СМИ. На церемонии состоялось вручение почетных грамот и благодарностей. Среди награжденных и наша коллега - культурный обозреватель АТН Нина Можейко.

А в эти минуты сотни зрителей, гостей и участников собрались на площадке Летнего амфитеатра. Здесь будет поднят флаг фестиваля. А на площади Звезд скоро загорится еще одна в честь Розы Рымбаевой. Здесь же через 2 часа пройдет жеребьевка полуфинала конкурса молодых исполнителей. Нашу страну представляет Евгений Курчич.