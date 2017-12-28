Культура
28 Декабря 2017 15:39
В течение недели Большой театр устраивает праздничную программу
Гала-концерт звезд оперы и балета Беларуси - каждый вечер на столичной сцене. В течение недели и до 31 декабря Большой театр устраивает праздничную программу. Новогодний вечер будет особенным - в абсолютно новой концепции! Это первый год, когда гала-концерты идут почти всю неделю перед Новым годом. В программе с балетными па и оперными ариями участвуют знаменитые артисты - Нина Шарубина, Владимир Петров, Ольга Гайко и другие. Впервые представлен русский танец из балета "Лебединое озеро" в исполнении Анны Фокиной.
А для маленьких зрителей каждое утро в 12 часов на сцене Большого театра также Чайковский - балет "Щелкунчик".
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