Культура
3 Февраля 2018 16:30
В студии Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов отборочного тура конкурса "Евровидение 2018"
В студии "600" Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов национального отборочного тура конкурса "Евровидение 2018". В этом году участников погрузили в "куб воспоминаний" ("комнату воспоминаний"), где с помощью проекторов проигрываются лучшие моменты их творческого пути.
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