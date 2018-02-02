В студии Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов отборочного тура конкурса "Евровидение 2018"

3 Февраля 2018 16:30

В студии "600" Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов национального отборочного тура конкурса "Евровидение 2018". В этом году участников погрузили в "куб воспоминаний" ("комнату воспоминаний"), где с помощью проекторов проигрываются лучшие моменты их творческого пути.