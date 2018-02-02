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Культура
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3 Февраля 2018 16:30

В студии Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов отборочного тура конкурса "Евровидение 2018"

В студии "600" Белтелерадиокомпании проходят съемки визиток финалистов национального отборочного тура конкурса "Евровидение 2018". В этом году участников погрузили в "куб воспоминаний" ("комнату воспоминаний"), где с помощью проекторов проигрываются лучшие моменты их творческого пути.

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