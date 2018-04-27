В столице открывается Международный фестиваль современного искусства "Арт-Минск"

27 Апреля 2018 08:04

Культурный форум проходит впервые. Почти на месяц город превратится в единую галерею. Карта "Арт-Минска" обширна территориально и тематически. Минчане познакомятся не только с белорусским современным искусством, но и с работами художников из Эстонии, Литвы, Латвии и России.