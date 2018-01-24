В столичном Доме кино состоялась большая премьера фильма "Неприкосновенность"

24 Января 2018 21:18

Фильм с нулевым бюджетом или криминальный детектив от титанов белорусского кинематографа. В столичном Доме кино состоялась большая премьера. Ленту "Неприкосновенность", снятую без государственных капиталовложений, созданную независимо от национальной киностудии, презентовали знаменитые белорусские мастера кадра Юрий Елхов и Дмитрий Зайцев. Уживаются ли два мэтра на одной съемочной площадке, что в основе остросюжетного детектива - знает наш корреспондент Дарья Тарасова.

Белорусский кинорынок взбудоражен. На площадку выходят корифеи - Елхов и Зайцев. Мастера кадра не понаслышке знают, что такое красивая картинка. Для больших экранов как операторы снимают еще с 70-х. Оба на пенсии. Но скачок с пленки на цифру им не страшен. Освоили продакшн, отсняли полный метр и по современным канонам кинематографа окрестили себя фильмейкерами. Пусть сам "Беларусьфильм" и не имеет к картине никакого отношения, новая лента "Неприкосновенность" - дело рук мастеров, обеспечивших студии славу.

Через объектив Елхова страна увидела культовый белорусский блокбастер "Анастасия Слуцкая", а также ряд советских киносказок "Приключения Буратино" и "Красную Шапочку". Имя Дмитрия Зайцева также хрестоматийно. Среди его операторских работ - "Люди на болоте". Одержимые идеей, не взяв ни копейки из госбюджета и даже не привлекая спонсоров, фильм энтузиасты сняли на свои собственные финансы. Съемочное оборудование нашлось у Елхова. У режиссера своя домашняя студия. Артистов на главные роли отыскали, позвав наших белорусских актеров, у Елхова - Зайцева согласились сниматься на добровольных началах. Роли - за заслуженными и ведущими Александром Кашперовым и Ольгой Рептух. Условились на том, что зарплату получат после того, как фильм станет рентабельным, то есть выйдет в прокат.

В основе ленты "Неприкосновенность" - рассказ "Голос в ночи" западного писателя Роберта Колби, герой которого совершает преступления и остается безнаказанным. Американскую историю адаптировали к минским декорациям, картину снимали на родине. Съемки и монтаж завершили всего за два месяца.

Прокатной историей ленты Елхов и Зайцев займутся лично. Закаленные советской классикой мэтры штурмуют суровый кинорынок. "Неприкосновенность" уже оцифровали для большого экрана, перевели на английский язык и просубтитровали. Фестивальный маршрут криминального детектива: Соединенные Штаты - Россия.