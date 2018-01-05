5 Января 2018 12:17

В предрождественские дни особое внимание верующих притягивает Солигорский кафедральный собор, освященный в честь Рождества Христова. Так, накануне съемочная группа Агентства теленовостей одной из первых побывала на богослужении в день памяти святителя Петра Московского. Православный праздник совпал с не менее памятной для белорусской церкви датой, а именно с третьей годовщиной рукоположения епископа Слуцкого и Солигорского Антония, который лично провел торжественную литургию. Поздравить епископа собрались как представители духовенства, так и жители города.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский: "На степень епископства нельзя претендовать, ее никто не может заслуживать, епископа избирают. Так, благословили белорусские епископы, благословил Патриарх, поэтому я принял жребий, и надо мной совершилась хиротония. Я знал о том, что здесь, в этих краях, Православная церковь процветает, здесь есть замечательные священнослужители, и для меня было особенно трепетно иметь титул слуцкого епископа".

Кафедральный собор Рождества Христова в городе Солигорске освятили в ноябре. Комплекс зданий прихода возводился на протяжении 2 десятилетий.