В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще за 14 лет побывали более 2 миллионов гостей

30 Декабря 2017 21:37

В эти предпраздничные дни самый популярный персонаж - Дед Мороз. Люди хотят верить в чудеса, загадывают желания и отправляются навстречу сказке. Главный зимний волшебник Беларуси живет в Беловежской пуще. Сказочному поместью уже 14 лет, а за это время здесь побывали более 2 млн. гостей. Виктория Потоня поинтересовалась: какие желания исполняет белорусский Дед Мороз?

В поместье белорусского Деда Мороза гостям всегда рады. Во время зимних каникул главные туристы - дети. Как только хозяин поместья с внучкой Снегурочкой выходят на крыльцо терема, каждый не упускает возможности сделать фото на память. В дни аншлага таких приветствий бывает более сотни!

Но больше всего сокровенных желаний приходит на почту Деда Мороза. Помощники разбирают тысячи писем. Прочитанную корреспонденцию Дед Мороз бережно хранит в специальном домике - скарбнице. Здесь же собралась и огромная коллекция подарков: сувениры, рисунки и даже бубенцы.

На 15 волшебных гектарах много необычных мест. Например, эта мельница желаний, которая поможет избавиться от плохих мыслей и поступков в уходящем году. Согласно ритуалу, нужно просто прикоснуться к камню. А затем с легким сердцем идти загадывать желание.

Побывать в гостях у сказки стремятся и взрослые, и дети. А хороводы вокруг новогодней елки водят круглый год.

В поместье можно попробовать настоящий пущанский мед, варенье из лесных ягод и душистый чай на травах. Неслучайно здесь поселился пасечник Василий.

В поместье за 14 лет побывало более 2 миллионов туристов. В том числе по безвизовому режиму. Упрощенная схема пересечения границы особенно интересна ближайшим соседям - Польше, Прибалтике.

Евгения Кузьмицкая, специалист туристического отдела НП "Беловежская пуща": "Чаще всего это организованные группы. Прежде всего, поляки. Около 300 тысяч поляков только посетило за год Беловежскую пущу именно по безвизовому режиму. Часто приезжают семьями, по 2-3 человека. Чехия, Эстония, другие страны. Приехать, погулять и вечером вернуться обратно".

К слову, многие туристы искренне верят, что их желания в сказочном поместье сбываются. Ведь когда чего-то очень хочется, это непременно сбудется!