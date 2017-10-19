В парижском соборе "Ла Мадлен" отметили 500-летие белорусского книгопечатания

19 Октября 2017 07:17

С праздничной программой во французскую столицу прибыл молодежный симфонический оркестр Белорусской академии музыки. Участие в шоу также принял известный музыкант Андрей Ковалинский. К слову, собор Святой Марии Магдалены - один из самых известных храмов Парижа и эталон французской архитектуры. Известные оркестры со всего мира регулярно дают здесь концерты классической музыки.

Как отметил в приветственном слове посол Беларуси во Франции и постпред нашей страны при ЮНЕСКО Павел Латушко, для творчества Франциска Скорины не существовало границ. А солнце, изображенное первопечатником в его первой Библии, уже полтысячелетия освещает путь белорусской культуры.