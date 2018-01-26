В память о гении отечественной музыкальной культуры

26 Января 2018 15:10

15 лет без песняра. 26 января 2003 года не стало Владимира Мулявина.

Народный артист СССР - создатель легендарного ансамбля "Песняры" - скончался через восемь месяцев после автокатастрофы. Выдающийся музыкант до последнего боролся за жизнь, проходил интенсивный курс реабилитации. И все же сердце любимого песняра не выдержало. Мулявина похоронили на Восточном кладбище Минска. В городе, где много лет он жил и работал. Сегодня, в день памяти артиста, пришли его дети, близкие друзья и поклонники.

Глыбу Мулявина увековечили в граните к его юбилею в 2006 году.