Показ мод "Русский силуэт" в Москве традиционно открыли белорусские дизайнеры

23 Апреля 2018 09:04

Кино и мода! В Москве в рамках 40-го Московского кинофестиваля состоялся показ мод "Русский силуэт". В галерее Зураба Церетели по подиуму вместе с моделями прошлись известные российские актрисы и певицы. Открыли показ уже традиционно белорусские дизайнеры. В этом году блистала коллекция Дарьи Бортко "Достояние Республики". Под стихи Сергея Есенина модели прошли в национальном колорите. Сарафаны, бусы и крупные цветы.

Показ мод фонда "Русский силуэт" ежегодно собирает дебютантов и профессионалов в сфере дизайнерского искусства.