Главная>>Культура>>В Московском Доме композиторов проходит прощание с Владимиром Шаинским
Культура
RSS
В Московском Доме композиторов проходит прощание с Владимиром Шаинским
Скачать Поделиться

22 Января 2018 13:02

В Московском Доме композиторов проходит прощание с Владимиром Шаинским

В зале звучат написанные им в минорной тональности песни. Позже народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище. Композитор скончался 25 декабря на 93-м году жизни в Соединенных Штатах.  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 19.01.2018 18:10 / Культура Рубрика "Променад"
Белорусский балет в Австрии Беларускі балет у Аўстрыі Bolshoi Theatre of Belarus tours in Austria 18.01.2018 21:37 / Культура Белорусский балет в Австрии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =