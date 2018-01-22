В Московском Доме композиторов проходит прощание с Владимиром Шаинским

Культура
22 Января 2018 13:02
В Московском Доме композиторов проходит прощание с Владимиром ШаинскимВ зале звучат написанные им в минорной тональности песни. Позже народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище. Композитор скончался 25 декабря на 93-м году жизни в Соединенных Штатах.
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