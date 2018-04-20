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В Мирском замке прошел модный показ
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20 Апреля 2018 12:10

В Мирском замке прошел модный показ

От древности к современности. В Мирском замке прошел модный показ одного из швейных предприятий региона. Это совместная культурная акция замкового комплекса и фабрики. Такие мероприятия способствуют не только сохранению белорусских традиций, но и популяризации современных тенденций отечественной модной индустрии.

В показе презентовали 16 новых образов. Моделями выступили учащиеся Новогрудского торгово-экономического колледжа.

  

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