В Минске состоялся фестиваль "В Беларуси как дома"

В Минске в преддверии Дня Независимости состоялся фестиваль "В Беларуси как дома". Неформальная встреча, которая проходила во второй раз, объединила представителей дипмиссий, аккредитованных в нашей стране. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, встреча одновременно показывает различие и схожесть разных культур. А в Беларуси в мире и согласии сегодня проживают около 140 национальностей и представители 26 конфессий.

Гости мероприятия увидели и выставку детского творчества, а также оценили коллекцию современной белорусской национальной одежды.



