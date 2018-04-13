12 Апреля 2018 21:31

"А хто там ідзе?" или 101 язык мира под одной обложкой. В Минске состоялась презентация интернациональной книги одного стихотворения Янки Купалы. Издательство “Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки” совместно с Министерством информации создали сборник, состоящий из строк стихотворения, признанного самым известным произведением белорусской литературы малого жанра во всем мире. Над книгой работали именитые редакторы, писатели и переводчики с разных уголков мира, в общей сложности 101 автор. Среди них - Расул Гамзатов, Вера Рич, Мариан Серватка, Стефан Эриксон и другие. Издание эксклюзивное, всего 800 экземпляров. Книга сопровождается картинами белорусских и зарубежных художников, вдохновившихся творчеством драматурга. На обороте - факсимиле стихотворения. На поэтической презентации строки Купалы декламировали на своих родных языках послы разных стран, а также поклонники творчества белорусского поэта.

Кстати, это юбилейный год для публикации "А хто там ідзе?". Первые произведение белорусского драматурга услышали 110 лет назад. Первым за перевод взялся Максим Горький.