Главная>>Культура>>В Минске состоялась первая Международная академия оркестрового искусства
Культура
RSS
В Минске состоялась первая Международная академия оркестрового искусства
Скачать Поделиться

21 Апреля 2018 09:21

В Минске состоялась первая Международная академия оркестрового искусства

Новый образовательно-творческий проект - инициатива Белорусской государственной академии музыки. Концерты, мастер-классы, научно-практическая конференция. Впервые на одной сцене встретились учащиеся республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки, студенты творческого вуза и приглашенные виртуозы духовых инструментов из Франции, Израиля, США и Литвы, которые родились и учились в нашей стране.

Сегодня прозвучит финальный аккорд Международной академии оркестрового искусства. В Большом зале Академии музыки выступят камерный и малый симфонический оркестры студентов БГАМ, а также солисты и приглашенные гости.

  

Другие новости

Приглашаем на "Променад" Запрашаем на "Праменад" 20.04.2018 18:15 / Культура Приглашаем на "Променад"
Мода на ткачество и вышивку Мода на ткацтва і вышыўку 18.04.2018 18:07 / Культура Мода на ткачество и вышивку
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.04.2018 18:12 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =