В Минске состоялась первая Международная академия оркестрового искусства

21 Апреля 2018 09:21

Новый образовательно-творческий проект - инициатива Белорусской государственной академии музыки. Концерты, мастер-классы, научно-практическая конференция. Впервые на одной сцене встретились учащиеся республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки, студенты творческого вуза и приглашенные виртуозы духовых инструментов из Франции, Израиля, США и Литвы, которые родились и учились в нашей стране.

Сегодня прозвучит финальный аккорд Международной академии оркестрового искусства. В Большом зале Академии музыки выступят камерный и малый симфонический оркестры студентов БГАМ, а также солисты и приглашенные гости.