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3 Февраля 2018 11:30

В Минске состоится премьера нового шоу народной артистки Украины Ани Лорак

В Минске состоится премьера нового шоу народной артистки Украины Ани Лорак "DIVA". Для репетиций в самом большом павильоне 1200 на обновленной студии "Беларусьфильм" выстроили точную копию сцены. В таком масштабе новую программу увидят лишь в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. После шоу преобразуют в гастрольную мини-версию.

  

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