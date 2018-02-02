3 Февраля 2018 11:30

В Минске состоится премьера нового шоу народной артистки Украины Ани Лорак "DIVA". Для репетиций в самом большом павильоне 1200 на обновленной студии "Беларусьфильм" выстроили точную копию сцены. В таком масштабе новую программу увидят лишь в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. После шоу преобразуют в гастрольную мини-версию.