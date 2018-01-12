В Минске собрались участники международного форума вертепных и кукольных театров

12 Января 2018 15:20

На площадке Свято-Елисаветинского монастыря в четвертый раз организован фестиваль под названием "Небеса". Праздник кукольного искусства собрала гостей из России, Литвы, Украины, Эстонии, Германии и даже Великобритании. Семь стран и нескольких сотен артистов представляют спектакли на библейские сюжеты, а также сценки из народной жизни. Фестиваль приурочен к празднику Рождества.

"Небеса" не только праздник искусства. Во время фестиваля организованы благотворительные акции. Участники и гости посещают детские дома и интернаты Минской области.