Главная>>Культура>>В Минске собрались участники международного форума вертепных и кукольных театров
Культура
RSS
В Минске собрались участники международного форума вертепных и кукольных театров
Скачать Поделиться

12 Января 2018 15:20

В Минске собрались участники международного форума вертепных и кукольных театров

На площадке Свято-Елисаветинского монастыря в четвертый раз организован фестиваль под названием "Небеса". Праздник кукольного искусства собрала гостей из России, Литвы, Украины, Эстонии, Германии и даже Великобритании. Семь стран и нескольких сотен артистов представляют спектакли на библейские сюжеты, а также сценки из народной жизни. Фестиваль приурочен к празднику Рождества.

"Небеса" не только праздник искусства. Во время фестиваля организованы благотворительные акции. Участники и гости посещают детские дома и интернаты Минской области.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 12.01.2018 18:10 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =