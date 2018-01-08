В Минске сегодня вручат премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента

9 Января 2018 07:01

В Беларуси стало доброй традицией в рождественские праздники награждать людей, которые своим трудом сделали страну еще богаче духовно и нравственно, повысили престиж нации за рубежом, вернули к жизни сотни людей, подарили надежду на прекрасное будущее. Врачи, педагоги, религиозные деятели, ученые отмечены высокой премией "За духовное возрождение" и спецпремией Президента Беларуси. Вручение наград состоится сегодня вечером во Дворце Республики.

Десятки экспертов, командировок, сотни часов интервью с полярными мнениями и дискуссиями героев. Разные сферы - от машиностроения до генной инженерии. Впервые на "Беларусь 1". Масштабный проект "Дело жизни" - в прайм-тайм мы знакомили со всеми номинантами на государственную премию.

Руслан Турков, завотделом креативного планирования Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Вокруг этой одной идеи никогда не стоит один человек, стоит целый коллектив. И поэтому мы пришли к такому выводу, что нужно, отталкиваясь от людей, от их идей, рассказать о проектах, которые они предлагают и которые нашли себя в жизни".

Его работы знают миллионы на постсоветском пространстве, а в лицо - единицы. Художник-график Валерий Слаук оформил около полусотни книг - от мировых бестселлеров до белорусских народных сказок. Свой опыт не одно десятилетие передает новому поколению белорусских графиков - художник преподает в Академии искусств. Но и о собственном творчестве не забывает. Антология его работ еще пахнет типографской краской.

Валерий Слаук, художник, лауреат Государственной премии Беларуси: "Когда берешься иллюстрировать, первое правило - ты должен уважать автора. Если это тебе не нравится, лучше этого не делать. Но подчинение авторской задумке обязательно. Это свойство иллюстратора, а уже в процессе работы ты можешь где-то отступить, но желательно в лучшую сторону, чтобы это не ухудшило авторскую задумку".

Когда пространство храма становится холстом для творчества. Религиозные каноны совместить с творческими идеями и современными материалами - задача не простая. Церковь в Вишневе столетиями встречала прихожан белыми стенами.

Подготовка храмового пространства к росписям - долгий и кропотливый процесс. Изначально избавлялись от советского прошлого - снимали десятки слоев масляной краски. Затем стены грунтовали и покрывали известью - повторяли технологию древних византийских мастеров. Здесь нет ни грамма цемента, так как храмовые стены должны дышать, а значит и росписи сохранятся на столетия.

Сюжеты росписей - это копии фресок древних византийских храмов. Иконостас сделали каменным, а вместо традиционных икон - мозаики. Также выполненные по канонам. И скульптурная икона у входа - впервые за историю прихожан встречают святые, в честь которых освящен храм.

Константин Костюченко, скульптор: "Это работа, конечно, творческая. Но мы свое творчество должны удерживать здесь в определенных рамках. В этом, наверное, сложность этой работы. Конечно, нужно посмотреть иконы, работы, которые были проделаны на эту тему до нас".

Уже сегодня во Дворце Республики тем, кто духовно и нравственно делает нашу страну богаче, кто проповедует идеи гуманизма и милосердия, кто спасает жизни людей и популяризирует наше наследие за рубежом, будут вручены 5 премий за "Духовное возрождение" и 10 специальных премий Президента деятелям культуры и искусства.