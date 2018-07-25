Биографии выдающихся современников в шести томах. Сегодня в Минске прошла презентация книжной серии "Асобы" издательства "Адукацыя и выхаванне". Издание посвящено нашим знаменитым соотечественникам - писателям, контрразведчикам, аграриям. На страницы многотомника попал и первый белорусский космонавт Петр Климук. Выпуск серии начался в 2014 году. Каждая книга - настоящий биографический очерк с фото и комментариями коллег, госдеятелей, а также семей знаменитых белорусов. Презентацию биографической серии посетили и герои томов "Асобы". Люди, которые делают современную историю, рассказали о процессе создания книг и провели автограф-сессию.

Отбор персоналий для серии "Асобы" продолжается. В планах у издательства "Адукацыя и выхаванне" - еще три книги.