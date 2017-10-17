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Культура
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17 Октября 2017 11:45

В Минске проходит пресс-конференция, посвященная XXIV Минскому международному кинофестивалю "Лiстапад"

В эти минуты в Минске проходит пресс-конференция, посвященная XXIV Минскому международному кинофестивалю "Лiстапад". В этом году в форуме примут участие 164 картины. География программы - 55 стран. Подробности в выпусках новостей.

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