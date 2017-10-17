17 Октября 2017 11:45

В эти минуты в Минске проходит пресс-конференция, посвященная XXIV Минскому международному кинофестивалю "Лiстапад". В этом году в форуме примут участие 164 картины. География программы - 55 стран. Подробности в выпусках новостей.