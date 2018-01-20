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В Минске проходит детский фестиваль "Китайская звезда"
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20 Января 2018 15:15

В Минске проходит детский фестиваль "Китайская звезда"

Музыка и танцы Поднебесной - в исполнении белорусских школьников. В Минске сегодня проходит первый республиканский детский фестиваль "Китайская звезда". Все участники творческого форума изучают в школах и гимназиях китайский язык, и поэтому для своих номеров выбрали популярные в Китае музыкальные композиции. Юные артисты также представили зрителям традиционные танцевальные постановки и даже шоу восточных единоборств. А гости мероприятия смогли погрузиться в культуру Поднебесной.

Фестиваль китайской культуры объединил школьников из разных уголков Беларуси. К слову, именно китайский язык в качестве иностранного с каждым годом выбирают все больше учащихся. Только в Минске язык Поднебесной изучают в 5-ти школах и гимназиях.

  

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