В Минске проходит большой рождественский фестиваль "Радость"

5 Января 2018 15:25

Минская область в предчувствии светлого православного праздника - Рождества Христова. Духовную, культурную и благотворительную программу объединил в Минске большой рождественский фестиваль "Радость". Можно сделать сувениры и подарки собственными руками, увидеть батлеечный спектакль и даже принять участие в создании большого вертепа вместе с мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.

Во время фестиваля проходят и благотворительные интерактивные показы для детей.