Главная>>Культура>>В Минске проходит большой рождественский фестиваль "Радость"
Культура
RSS
В Минске проходит большой рождественский фестиваль "Радость"
Скачать Поделиться

5 Января 2018 15:25

В Минске проходит большой рождественский фестиваль "Радость"

Минская область в предчувствии светлого православного праздника - Рождества Христова. Духовную, культурную и благотворительную программу объединил в Минске большой рождественский фестиваль "Радость". Можно сделать сувениры и подарки собственными руками, увидеть батлеечный спектакль и даже принять участие в создании большого вертепа вместе с мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.

Во время фестиваля проходят и благотворительные интерактивные показы для детей.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 05.01.2018 18:02 / Культура Рубрика "Променад"
Виктору Громыко - 95 Віктару Грамыку - 95 People's Artist of Belarus Victor Gromyko celebrates his 95th anniversary 02.01.2018 12:06 / Культура Виктору Громыко - 95
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 29.12.2017 18:04 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =