Культура
5 Января 2018 15:25
В Минске проходит большой рождественский фестиваль "Радость"
Минская область в предчувствии светлого православного праздника - Рождества Христова. Духовную, культурную и благотворительную программу объединил в Минске большой рождественский фестиваль "Радость". Можно сделать сувениры и подарки собственными руками, увидеть батлеечный спектакль и даже принять участие в создании большого вертепа вместе с мастерами Свято-Елисаветинского монастыря.
Во время фестиваля проходят и благотворительные интерактивные показы для детей.
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