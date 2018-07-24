В Минске открылась выставка натюрмортов и пейзажей белорусского художника Евгения Иванешко

24 Июля 2018

"Невесомые крылья". В Минске открылась выставка натюрмортов и пейзажей белорусского художника Евгения Иванешко. В экспозицию вошли картины, написанные в период 60 - 80-х годов. По словам специалистов, работы этого автора отличаются глубоким аллегорическим содержанием. В каждой раскрывается определенная мысль. Сейчас в галерее находится около 30 картин. Почти все они - собственность белорусского коллекционера.

Некоторые из картин можно купить. Часть собранных денег коллекционер планирует потратить на благотворительность. Выставка продлится до пятого августа. Вход свободный.

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