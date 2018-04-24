Культура
25 Апреля 2018 08:08
В Минске наградили "Меценатов культуры Беларуси"
Это компании, бизнесмены и даже простые граждане, которые поддерживают конкретные объекты и события в нашей стране. Благодаря безвозмездной спонсорской помощи, на историческую родину вернулись сотни памятников культуры. Список лауреатов премии внушительный. Дипломами отмечены 44 мецената. Усилия большинства из них направлены на поддержку масштабных фестивалей и крупных международных выставок.
Меценатов культуры наградили в пяти номинациях. Общая сумма безвозмездных инвестиций в этом году составила шесть с половиной миллионов белорусских рублей.
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