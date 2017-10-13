В Лунинце взорвали электричку

13 Октября 2017 08:09

Поджог устроили намеренно для съемок новой художественной ленты "Не игра" от киностудии "Беларусьфильм". Над созданием полнометражного игрового кино работает режиссер таких проектов, как "Ментовские войны", "Днепропетровский рубеж" и "Брестская крепость" Денис Скворцов. На киноплощадке побывала и моя коллега Ольга Медведь.

Кадры с риском для жизни. Несмотря на возможности современной компьютерной графики и спецэффектов все взрывы, поджоги и трюки исполняются вживую. На площадке профессиональная пиротехническая группа. Съемки самых экстремальных кадров не обошлись и без каскадеров. Их около десяти.

Специально для киноновинки "Не игра" выделили целый поезд. На несколько дней съемочная группа поселилась в железнодорожном депо Лунинца. Задействованный в фильме состав стоял не только на рельсах, но и на взрывчатке, количество которой осталось коммерческой тайной. В таких условиях с опасностью для жизни работали и непрофессионалы: актеры, студенты, массовка и даже дети.

Роман Королев, постановщик трюков, председатель Гильдии каскадеров Белорусского союза кинематографистов: "Здесь речь идет о солдатах, которые ехали с увольнения и совершили некий подвиг такой, гражданский: спасли детей, спасли женщин - и один из них погиб в электричке от взрыва газового баллона. Работала пневматика, огнеметы низкотемпературного огня для безопасности людей, потому что электричка является закрытым помещением - это является источником опасности".

Весь экшн съемочного дня создали почти без подготовки. Для воплощения спецэффектов несколько машин оснащения, гелей и горючих жидкостей привезли накануне вечером. Каждый дубль прошел под пристальным контролем. Профессиональных наблюдателей спрятали даже среди массовки.

Сняли сцену на несколько минут от всего полнометражного художественного фильма, посвященного юбилею Вооруженных Сил Беларуси. Уже известна и дата выхода ленты - 23 февраля в День защитников Отечества.