В Лошицкой усадьбе завершено декорирование большой парадной столовой

22 Января 2018 21:28

Это финальный штрих возрождения памятника архитектуры. Историки, коллекционеры и дизайнеры проделали большую исследовательскую работу, чтобы детально оформить интерьер поместья Любанских. Дело в том, что не сохранилось ни одного дореволюционного изображения усадьбы изнутри. Первой завершенный декор оценила съемочная группа Агентства теленовостей. Как в XX веке аристократия оформляла столовую? Какая посуда из прошлого уже стала экзотикой на современной кухне? Эксклюзивные кадры в репортаже Инны Пилевич.

Первая буква фамилии как узор. Все салфетки в этом доме изящно вышиты латинской буквой L. Предполагается, что именно так свой столовый текстиль могли украшать владельцы Лошицкой усадьбы Любанские. Своеобразная метка владельца демонстрировала высокопоставленным гостям статусность и материальное благосостояние владельцев поместья.

Ткани зарубежные, пошив белорусский. Чтобы оформить столовую белорусских аристократов, дизайнеры изучали интерьеры домов XX века. Использовали муаровый шелк и французское кружево. Салфетки, скатерти, драпировки придали залу окончательное художественное решение. Презентованный текстиль пусть и не приравнивается к музейным экспонатам, но, тем не менее, является научно-вспомогательным фондом музея. Зал смотрится так, будто с минуты на минуту к Любанским на ужин заглянут статусные персоны.

Столовая в стиле модерн-неоклассицизм. Для ее оформления более 100 предметов из личного собрания предоставил коллекционер Виталий Жуков. Доминантой зала является дубовый буфет австро-венгерских мастеров. На нем японские дворцовые вазы "сацума", что говорит об увлечении хозяев экзотикой. На столах сервиз братьев Карниловых из Санкт-Петербурга. Таким образом получился микс русских, европейских, восточных предметов декоративно-прикладного искусства.

Стол в усадьбе Любанских сервирован посудой, которую не встретишь в современных домах. К примеру, вот этот кувшин-холодильник начала XX века. Внутри находится специальная колба, куда закладывали лед. Это позволяло напитку долгое время оставаться холодным.

Столы сервированы, а вот всех гостей пока не усадить. В интерьере присутствует лишь 4 стула, в то время как число гостей значительно больше. Собрать полноценный набор мебели - задача практически невыполнимая. И дело здесь не в финансах. Как в романе Ильфа и Петрова - отыскать 12 одинаковых стульев сегодня миссия из разряда фантастических.