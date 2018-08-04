В Купаловском театре состоялся предпоказ спектакля "Сон в летнюю ночь"

Шекспир на языке инновационной сценографии. В Купаловском состоялся предпоказ спектакля "Сон в летнюю ночь". Шедевр английского драматурга творческая группа проекта разнообразила современными гаджетами. На театральных подмостках герои Шекспировской комедии разъезжают на гироскутерах. Площадка оборудована множеством камер, которые в режиме реального времени проецируют картинку на куб с прозрачными стенами. В нем и разворачивается действо. За воплощение мировой классики на белорусской сцене взялся режиссер Новосибирского государственного драматического театра Андрей Прикотенко. Это первая работа мастера с белорусской труппой.

Купаловский внесет изменения в афишу: вместо культовой "Павлинки" новый, 99-й сезон откроет "Сон в летнюю ночь". Первый показ спектакля - 7 сентября.