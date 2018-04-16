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В Кишиневе открывается выставка, посвященная чернобыльской катастрофе
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18 Апреля 2018 12:03

В Кишиневе открывается выставка, посвященная чернобыльской катастрофе

Сегодня в Кишиневе, в Центре белорусской культуры, заработает выставка, посвященная чернобыльской катастрофе. В открытии экспозиции примет участие наша делегация во главе с министром культуры Юрием Бондарем. Фотографии предоставил Белорусский государственный исторический музей.

  

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