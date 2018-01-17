В канун Крещения недалеко от поселка Дубинка открылась православная каплица

17 Января 2018 07:20

В ближайшие годы все природные источники в Могилевской области благоустроят. А в канун Крещения недалеко от поселки Дубинка открылась православная каплица при поддержке местных бизнесменов. Ее построили на месте родника вместе с купелью.

Софроний, епископ Могилевский и Мстиславский: "У православных есть такая традиция - несмотря на холод, на мороз они приходят, окунаются в источниках, в прорубях. Т. е. у людей есть вера. Помогает и телесно, и духовно".

К слову, накануне освящения каплицы рядом с ней из-под земли пробился еще один родник.