20 Апреля 2018 21:19

В Гродненской области разрушается дворцовый комплекс Радзивиллов с 300-летней историей. Уникальные здания с середины прошлого века оказались никому не нужными. В результате полностью утрачен северный флигель, а от южного остались только стены. Всего несколько недель назад обрушилась и часть триумфальной арки - архитектурной жемчужины комплекса. Именно под ней проходила сельская дорога. Есть ли перспективы у уникального исторического объекта - в репортаже Юрия Карнеловича.

Бернарда Догель вспоминает, когда-то здесь еще был и большой сад. Сегодня дворцовый комплекс Радзивиллов с 300-летней историей разрушается на глазах.

В 18 веке это место Радзивиллы собирались сделать своей резиденцией и построить здесь дворцовый комплекс. И первое, что они воздвигли, была триумфальная арка. Изначально она имела даже второй этаж, но в послевоенные годы его разобрали.

Именно арка таила в себе наибольшую опасность. Ее южная часть рухнула буквально на проходящую под ней дорогу. Этим путем местные жители добирались из одного конца деревни в другой, нередко здесь проезжали и автомобили. Все случилось ночью, поэтому никто не пострадал. Сейчас территория огорожена, правда, пока только пластиковой лентой.

На большее у местных властей нет ни средств, ни полномочий. Уникальный дворцовый комплекс хоть и является историческим памятником местного значения, но в список культурного наследия Беларуси не внесен. А значит, по словам чиновников, нет финансов даже на консервацию того, что осталось, не говоря уже о восстановлении.

Перспективы у дворца Радзивиллов не радужные. Реставрировать его не будут, но и сносить руины полностью никто не собирается. Да и запретить доступ на объект местным жителям и туристам не получится. А значит, уникальный памятник архитектуры по-прежнему будет таить в себе опасность. Правда, всего несколько лет. Если разрушения будут идти такими темпами, в скором времени здесь останутся только груды кирпичей.