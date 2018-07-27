В Гольшанском замке возобновились восстановительные работы

В родовом гнезде известного княжеского рода, а ныне популярном туристическом объекте, возобновились восстановительные работы. Речь идет о фрагментарной реставрации Северной башни и консервации руин фортеции 17 века. Средства на новый рабочий сезон выделены из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Какие изменения ждут Гольшанский замок, история которого окутана множеством легенд, расскажет Ольга Медведь.

Это теперь перспективный материал для стройки сараев местные жители воспринимают, как историческую ценность. В течение нескольких десятилетий Гольшанский замок разбирали по кирпичу и даже построили из него в поселке ферму и Дом культуры. С конца 2000 годов в деле готовый план по сохранению архитектурного наследия, который с бумаги на руины переносится неспешно. Сдвиги стали заметны только в этом сезоне. Северную башню гольшанские строители укрепляют, штукатурят и воссоздают по состоянию на 1812 год.

Интерьер из пола охристого цвета, оранжевых стен и серо-белого потолка, именно о такой гамме свидетельствуют найденные фрагменты, мы не увидим. Развалины крепости не отстроят заново по картинкам - точное возрождение всего замка просто невозможно. Ранние изображения целостной постройки не сохранились, а все уцелевшие рисунки разных периодов показывают "Гольшанский" в похожем разрушенном состоянии.

Гольшанский замок - первый проект по консервации в Беларуси, главная задача которого не воссоздание былого облика, а сохранение оставшегося исторического наследия. По завершении работ здесь будет романтическая руина в саду со смотровой площадкой для туристов на верхнем уровне Северной башни.

А вот развалины стен трогать не будут. По макету, их поместят в окутывающую конструкцию из поликарбоната. В планах и так называемое экспонирование - специальные обзорные мосты, лестницы и тропы, чтобы туристы могли с любой точки рассмотреть Гольшанский замок, но при этом не вредить, взбираясь на остатки. Но в ближайшее время по проектно-сметной документации эти работы не предусматриваются.

Княжеская резиденция Гольшанских, а после Сапег восстанавливается из замкового кирпича - остатков, найденных на территории сооружения. Уже готова и стропильная система под крышу из черепицы. Полностью завершить реставрацию Северной башни планируют к ноябрю.