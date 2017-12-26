Главная>>Культура>>В галерее "Университет культуры" открылась выставка "Таямніцы ілюстраванай старонкі"
Культура
RSS
В галерее "Университет культуры" открылась выставка "Таямніцы ілюстраванай старонкі"
Скачать Поделиться

26 Декабря 2017 12:08

В галерее "Университет культуры" открылась выставка "Таямніцы ілюстраванай старонкі"

Белорусский век книжной графики. В галерее “Университет культуры” открылась выставка о тайнах профессии иллюстраторов. Экспозиция объединила несколько десятков произведений различных жанров - это карикатуры, графика, каллиграфия и многие другие.

Выставочный проект "Таямніцы ілюстраванай старонкі" посвящен 500-летию белорусского книгопечатания.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 22.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =